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Чешские солдаты устроили драку в литовской Клайпеде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Около десятка военнослужащих чешской армии устроили потасовку в ночном баре Клайпеды: они ввязались в драку с охранниками и посетителями заведения, сообщает в понедельник Baltnews.lt со ссылкой на местную полицию.

Чешские солдаты отказались подчиниться требованиям полиции, которая оперативно прибыла к бару, и оказали им физическое сопротивление. Чтобы усмирить военнослужащих, полицейские применили электрошокеры, сообщает Baltnews.lt.

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Ранее сообщалось, что около 150 чешских военнослужащих прибыли в Клайпеду в середине января. В конце февраля они примут участие в учениях по защите и обороне побережья от морского десанта потенциального "агрессора". Чехия, Польша, Венгрия и Словакия весной прошлого года договорились направлять в 2017 году по роте военных в балтийские страны.

Baltnews.lt обращает внимание, что драка в Клайпеде - не первый случай с участием натовских военнослужащих: подобные конфликты на почве злоупотребления алкоголем происходили в Шяуляе, Ионаве и Вильнюсе. В Каунасе весной 2016 года пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и осквернили его. Тогда литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Преступление не вошло в официальную республиканскую сводку происшествий, но о ЧП стало известно благодаря прессе. Никакого наказания солдаты армии США тогда не понесли, напоминает портал.

Теги: Литва, Клайпеда, Чехия, НАТО
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