В Брюсселе прошла акция протеста в связи с визитом вице-президента США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа манифестантов провела в понедельник в квартале европейских учреждений в Брюсселе, рядом со зданиями Европейского Совета и Европейской комиссии, антиамериканскую акцию протеста в связи с визитом вице-президента США Майка Пенса.

Как сообщают бельгийские СМИ, в манифестации, собравшей несколько десятков человек, участвовали организации Greenpeace и Amnesty International. Манифестанты держали плакаты и выкрикивали лозунги, осуждающие администрацию президента Дональда Трампа, особенно в том, что касается политики в области иммиграции и климатических изменений.

Пенс встречается в понедельник с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.

Во второй половине дня у вице-президента США назначена встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

СМИ сообщают о затрудненном автомобильном движении в Брюсселе в связи с мерами безопасности вокруг визита Пенса.

Вице-президент США находится в бельгийской столице с воскресенья. Накануне вечером он ужинал с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. В их встрече принимал участие министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.