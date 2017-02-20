Украинская полиция сообщила об обнаружении в Авдеевке российского беспилотника

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Украинские полицейские на одном из огородов в Авдеевке обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно российского производства, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и патрулируют улицы города. Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки, на одном из огородов, сотрудниками полиции обнаружен БПЛА. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства. Сам борт номерной. Визуальных повреждений, говорящих о том, что сбит, нет. Скорее всего, отказала аппаратура", - написал Аброськин в фейсбуке в понедельник.

По его словам, в ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств, "возможно, имеется небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства".

В настоящее время дрон осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов.

Авдеевка расположена северо-западнее Донецка на линии разграничения конфликтующих в Донбассе сторон, контролируется украинскими военными. С конца января стала эпицентром конфликта, неоднократно подвергалась артиллерийским и минометным обстрелам.