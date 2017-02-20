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На Каспии нашли тело одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Обнаруженное азербайджанскими пограничниками на мелководье в пятницу тело принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших в Каспийском море 15 декабря прошлого года после обрушения части эстакады.

"В результате поисково-спасательной операции было установлено, что найденное ранее тело мужчины принадлежит оператору пункта сбора нефти №1 НГДУ им. Н.Нариманова ПО "Азнефть", оператору Гурбанову Видади Джумшуд оглу 1957 года рождения. Тело погибшего передано членам семьи", - говорится в сообщении Штаба поисковых работ.

Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тело еще одного - в начале февраля 2017 года.

Без вести пропавшими до сих пор числятся семь человек.

Теги: Азербайджан
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