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Самолет-разведчик США прибыл в Европу для проверки данных о всплеске радиации

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский разведывательный самолет Boeing WC-135C переброшен на британскую авиабазу "Милденхолл", предположительно, для проверки данных о всплеске радиации в Восточной Европе. Об этом сообщают западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

В сообщениях указывается, что переброска этого самолета из США произошла после публикации сообщений о том, что в Европе в январе зафиксировали присутствие в атмосфере радиоактивного йода-131. Изначально это обнаружили измерительные приборы на норвежской станции "Сванховд", которая расположена близ российского Кольского полуострова.

В дальнейшем следы йода-131 зафиксировали в Финляндии, Польши, Чехии, а позже - в Германии, Франции и Испании. При этом всплеск радиации оказался несущественным и не представлял опасности для населения.

О причинах выброса йода-131 в Европе пока не знают. Норвежское издание Barents Observer полагает, что он мог произойти в результате нештатной ситуации на ядерном реакторе. Некоторые СМИ полагают, что речь также может идти о последствиях испытания ядерной боеголовки.

При этом точный район, в котором изначально образовалась радиация, пока не определен.

"В момент, когда были проведены измерения, погода была неблагоприятная. Поэтому мы не можем определить точное место. Судя по измерениям, проведенным в нескольких местах в Европе, можно предположить, что источник располагался где-то в Восточной Европе", - заявила Астрид Лиланд, возглавляющая отдел по подготовке к экстренным ситуациям при Норвежском управлении по защиты от радиации.

Йод-131 - радиоактивный изотопоп йода, считается наиболее опасным нуклидом, образующимся при делении ядер. Его период полураспада около 8 суток, легко переносится с ветром. У человека даже небольшое количество радиойода приводит к высоким дозам локального облучения щитовидной железы.

Теги: США, Великобритания
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