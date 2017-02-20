РФ и Турция зафиксировали в Сирии за сутки девять и восемь нарушений перемирия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали в Сирии девять нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие - восемь, российская сторона их не подтверждает, сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон на территории республики.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск (одно), Идлиб (одно), Латакия (пять) и Хама (два)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

По данным центра, турецкая сторона зафиксировала восемь нарушений перемирия: три в провинции Хомс, по два в провинциях Деръа и Хама и одно в провинции Дамаск. В ходе разбирательства российская часть представительства установила, что все восемь случаев не подтверждаются, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в течение суток было подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Хауш-Фаддалия провинции Дамаск, Калаат-Бени-Исраэль и Мердасия провинции Латакия и Умм-эд-Даам провинции Хомс. "Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1267", - сообщает центр.

По данным Минобороны РФ, количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими войсками от вооруженных формирований "исламского государства" (запрещено в РФ), не изменилось.