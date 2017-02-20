Десятки человек в США были уволены за невыход на работу в "День без мигранта"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более сотни жителей США, которые в четверг 16 февраля не вышли на работу, предпочтя принять участие в акциях протеста под общим названием "День без мигранта", в пятницу обнаружили, что были уволены.

Как сообщает CNBC, некоторые учреждения, например, рестораны, разрешили своим сотрудникам не явиться на работу в "День без мигрантов". Но не все работодатели разрешили пропустить рабочий день и в итоге приняли решение уволить нарушителей.

В частности, CNBC приводит комментарий компании по производству лакокрасочных материалов, некоторые сотрудники которой предупредили о намерении не прийти на работу в четверг 16 февраля, но разрешения не получили. В итоге они были уволены, но, подчеркивают в фирме, не за участие в каких-либо митингах и демонстрациях, а в связи с невыходом на работу.

Акция "День без мигрантов" должна была показать американским властям и президенту Дональду Трампу важность мигрантов для США. Трамп обещал ужесточить борьбу с незаконной миграцией и построить стену на границе с Мексикой.