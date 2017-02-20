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Жители Токио за год нашли на улицах и сдали в полицию 3,7 млрд иен

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жители Токио в 2016 году подобрали на улице и передали в полицию наличные на общую сумму 3,67 млрд иен ($32,5 млн), сообщает Kyodo Tsushin.

Ежедневно, по данным полиции, токийцы возвращают в среднем около 10 млн потерянных иен, причем показатель растет уже несколько лет. Так, в 2016 году был побит долго державшийся рекорд 1990 года, когда японцы вернули полиции 3,5 млрд иен.

Кроме того, был установлен максимум с 1999 года по количеству возвращенных владельцам средств - 2,7 млрд иен.

Жители Токио возвращают не только потерянные деньги, но и вещи. Всего в прошлом году японцы отдали полиции 3,8 млн находок, включая деньги. Чаще всего японцы находят различные удостоверения личности, водительские права и кредитные карты - на них пришлось более 626 тыс. находок.

Японцы также часто теряют и находят предметы одежды, например, перчатки или шарфы. Около 455 тыс. таких предметов поступило в полицию.

Кроме того, в городе теряют домашних животных, в том числе кошек и птиц. В прошлом году было зафиксировано около тысячи таких случаев.

По закону, если владелец собственности не найдется через три месяца, находку отдают тому, кто ее нашел. Если же и он не обратится за своей находкой, то наличные или средства, вырученные от продажи вещей, поступят в муниципальный бюджет, отмечает "Би-би-си".

Отмечается, что потери личных вещей в последние годы участились, поскольку люди носят с собой все большее число кредитных и прочих карт, а также различных электронных устройств, которые становятся все более портативнее.

Теги: Токио
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