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Несколько сот нелегалов вновь прорвались в испанский анклав Сеуту

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 350 нелегалов прорвались из Марокко в испанский автономный город Сеуту, расположенный на севере Африки, сообщили в понедельник представители испанских властей.

"356 (нелегальным иммигрантам - ИФ) из около 700 удалось проникнуть (в Сеуту - ИФ)", - сообщил представитель местных властей.

"Они проникли, пробив защитные укрепления специальными ножницами и молотками", - добавил он.

СМИ отмечают, что многие нелегалы при пересечении границы пострадали.

Вместе с тем представители Красного креста заявили, что у иммигрантов не было обнаружено серьезных травм. Вместе с тем 11 человек были направлены в больницу для наложения швов и для рентгеноскопии.

На прошлой неделе из Марокко в Сеуту прорвались не менее 500 нелегалов. Кроме того, попытка крупномасштабного нелегального проникновения на территорию ЕС через Сеуту была совершена на Новый год, когда около тысячи человек попытались перебраться через защитный вал на испанскую территорию.

Теги: Сеута, Испания, Марокко, мигранты
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