РФ отклонила заявку Украины оспорить ограничение транзита в рамках ВТО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В ходе первого заседания органа по разрешению споров ВТО, прошедшего 20 февраля в Женеве, в связи с запросом Украины созвать панель арбитров по спору о введенных РФ транзитных ограничениях третейская группа учреждена не была, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Это означает, что РФ в соответствии с нормами ВТО заблокировала заявку о созыве панели на первом заседании органа по разрешению споров.

В ходе второго заседания заявка Украины о созыве панели в соответствии с правилами ВТО будет удовлетворена автоматически.

"Ранее - 10 ноября 2016 г. в ходе состоявшихся формальных консультации с Украиной, российской стороной были даны соответствующие разъяснения по оспариваемым украинской стороной мерам, в ходе которых урегулировать разногласия не удалось. Если украинская сторона все же будет продолжать настаивать на учреждении третейской группы, то создание такой группы может быть возможно на следующем заседании органа по разрешению споров ВТО", - отмечают в Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели. Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, и в случае, если в течение 60 дней консультации ни к чему не приведут, то можно инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля воспользовалась Украина.