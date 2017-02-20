Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
В мире

РФ отклонила заявку Украины оспорить ограничение транзита в рамках ВТО

В ходе следующего заседания заявку Украины о созыве панели арбитров удовлетворят автоматически

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В ходе первого заседания органа по разрешению споров ВТО, прошедшего 20 февраля в Женеве, в связи с запросом Украины созвать панель арбитров по спору о введенных РФ транзитных ограничениях третейская группа учреждена не была, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Это означает, что РФ в соответствии с нормами ВТО заблокировала заявку о созыве панели на первом заседании органа по разрешению споров.

В ходе второго заседания заявка Украины о созыве панели в соответствии с правилами ВТО будет удовлетворена автоматически.

"Ранее - 10 ноября 2016 г. в ходе состоявшихся формальных консультации с Украиной, российской стороной были даны соответствующие разъяснения по оспариваемым украинской стороной мерам, в ходе которых урегулировать разногласия не удалось. Если украинская сторона все же будет продолжать настаивать на учреждении третейской группы, то создание такой группы может быть возможно на следующем заседании органа по разрешению споров ВТО", - отмечают в Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, Украина в середине сентября 2016 года направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели. Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, и в случае, если в течение 60 дней консультации ни к чему не приведут, то можно инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля воспользовалась Украина.

Теги: Россия, Украина, ВТО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Российские саперы завершили операцию по разминированию АлеппоРоссийские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Дальнейшую работу по разминированию города продолжат сирийские саперыПодробнее
В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
Автомобиль с ними двигался в составе колонны из района аэродрома Тияс к ХомсуПодробнее
Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в ВашингтонеГлава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне
Сергей Лавров напомнил, что советник Трампа по безопасности был вынужден уйти в отставку на фоне слухов о якобы существующей его связи с МосквойПодробнее
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
По версии обвинителя, некие российские госорганы стоят за попыткой свержения власти в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТОПодробнее
Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефтьГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
Об этом Джеймс Мэттис заявил сопровождавшим его журналистам по прибытии в ИракПодробнее
Десятки людей пострадали из-за взрыва в КолумбииДесятки людей пострадали из-за взрыва в Колумбии
Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов и защитники прав животныхПодробнее
В Киеве протестующие устроили потасовку с полициейВ Киеве протестующие устроили потасовку с полицией
Националисты и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом попытались устроить палаточный городок в центре украинской столицыПодробнее
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в ГибралтареСМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
Верфь заявляет о нарушении условий контракта и требует 15,3 млн евроПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
Генерал Герберт Макмастер станет советником президента США по нацбезопасности
Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Аэропорт Уфы возобновил работу после инцидента с самолетом
По факту ранения тренера в стрелковом клубе в Москве возбуждено дело
РФ отклонила заявку Украины оспорить ограничение транзита в рамках ВТО
В ООН почтили память Виталия Чуркина
Cамолет выкатился на 50 м за пределы ВПП в аэропорту Уфы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи