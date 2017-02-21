Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Частный легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии. На борту находились пять человек, все они погибли, сообщили в полиции.

- Международное сообщество выражает соболезнования в связи со смертью постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. В частности, к российским дипломатам и семье постпреда обратились члены Совета Безопасности и генеральный секретарь ООН. Потерей для российской дипломатии и всей страны назвали смерть Виталия Чуркина его американские коллеги.

- На востоке Москвы 15-летний подросток ранил из пистолета инструктора по стрельбе и скрылся. По факту ранения было возбуждено уголовное дело. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что розыск прекращен: юноша покончил с собой.

- Юрист Трампа опроверг информацию о передаче в Белый дом документов с предложениями о мире на Украине. Тем не менее, отметил Майкл Коэн, он не видит ничего плохого в том, что он передал бы послание с планом представителям американской администрации, если бы оно было ему вручено.

- Отставной генерал Герберт Макмастер занял пост советника по национальной безопасности президента США вместо Майкла Флинна, ушедшего в отставку. Временно занимавший эту должность Кит Кэллог будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома.