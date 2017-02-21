Электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение украинского города Авдеевка, находящегося на линии разграничения сторон вооруженного конфликта в Донбассе, в понедельник было полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник утром.

В ведомстве отмечают, что теплоснабжение и водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

Как сообщалось, 18 февраля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.