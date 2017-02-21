Главные новости
СпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства СШАЭкономика"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в РоссииВ РоссииДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблем
В мире

Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Встреча кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен и верховного муфтия Ливана была отменена после того, как французский политик отказалась надевать платок, сообщает Le Figaro.

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой.

"Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову", -сказала журналистам Ле Пен.

Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это - первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет любому из основных соперников: и экс-министру экономики Франции Эммануэлю Макрону, и бывшему премьеру страны Франсуа Фийону.

Теги: Франция, Марин Ле Пен, Ливан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентомПрезидент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 годуПодробнее
НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетахНАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах
В анонсе говорится об открытии некой планеты за пределами нашей Солнечной системыПодробнее
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия ЧуркинаГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Антониу Гутерреш упомянул вклад российского постпреда в ООН и Совет БезопасностиПодробнее
Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на УкраинеЮрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине
В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных плановПодробнее
Частный самолет упал на торговый центр в АвстралииЧастный самолет упал на торговый центр в Австралии
Власти сообщили о нескольких жертвахПодробнее
МИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцевМИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцев
Еще 23 тысячи получили раненияПодробнее
Американские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия ЧуркинаАмериканские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина
Потерей для российской дипломатии и всей страны назвали кончину Чуркина в посольстве РФ в СШАПодробнее
Российские саперы завершили операцию по разминированию АлеппоРоссийские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
Дальнейшую работу по разминированию города продолжат сирийские саперыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства СШАЭкономика"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в РоссииВ РоссииДве трети россиян сочли митинги неэффективным способом решения проблемВ миреГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Москва вышла из десятки самых загруженных городов мира по рейтингу TomTom
ФАС пришла с проверкой на предмет ценового сговора в офисы LG и Philips
Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов
В Кремле сочли неуместными рассуждения о возможном признании ДНР и ЛНР
Песков сообщил об отсутствии в повестке Путина вопроса о выборах-2018
Надежда Савченко подала заявление о снятии депутатской неприкосновенности
Президент "АЛРОСА" Жарков написал заявление об отставке
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи