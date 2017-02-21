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ФАНО назвало несогласованным проект постройки ЖК возле Пулковской обсерватории

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО) не разрешало строительство в защитной зоне Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО) РАН в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАНО во вторник.

"В адрес директора ГАО РАН Назара Ихсанова было направлено письмо начальника управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки Михаила Романовского о необходимости отозвать согласование очередного этапа выдачи разрешения на строительство в трехкилометровой защитной зоне учреждения до определения этого вопроса рабочей группой", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба движения "Солидарный Петербург", часть сотрудников Пулковской обсерватории на собрании выразила недоверие Ихсанову, как директору учреждения, из-за согласования им проекта застройки прилегающей территории (проект "Планетоград" - ИФ).

В пресс-службе ФАНО с свою очередь заявили, что пока уведомления от коллектива обсерватории по поводу вотума недоверия директору в ФАНО не поступало.

"После того, как обращение будет получено, оно будет рассмотрено в сроки, установленные законодательством РФ (30 календарных дней с момента регистрации обращения)", - отмечают в пресс-службе.

В ФАНО добавили, что осенью прошлого года был введен временный мораторий на согласование документации по застройке в черте трехкилометровой защитной парковой зоны.

Ранее сообщалось, что руководство Пулковской обсерватории выступило против массовой жилой застройки защитной 3-километровой парковой зоны научного объекта. Ученый коллектив обсерватории разработал регламент застройки территории парковой зоны, соблюдение которого позволит избежать причинения ущерба ее научной деятельности. В частности, высота застройки не должна превышать 12 м, площадь - не более 200 кв.м единым пятном, расстояние между постройками должно быть не менее 100 м.

Позднее директором Пулковской обсерватории был избран Ихсанов, который, по данным СМИ, согласовал проект строительства "Планетограда" в черте защитной зоны.

В апреле 2014 года совет по инвестициям при губернаторе Петербурга в среду одобрил реализацию ООО "Моргал Инвестментс" (дочерняя структура кипрской Morgal Investments) малоэтажного жилого комплекса "Планетоград" на Пулковских высотах в Московском районе на участке около 240 га. На участке планируется возведение около 1,5 млн кв. м жилья, около 277 тыс. кв. м коммерческих помещений, школы, детские сады и культурно-досуговый центр. Объем инвестиций в проект оценивается в 102,3 млрд рублей. Проект предполагалось реализовать до 2023 года.

Теги: ФАНО, Петербург
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