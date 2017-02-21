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Оксфордский университет собрался открыть первый иностранный филиал из-за Brexit

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оксфордский университет может нарушить 700-летнюю традицию и открыть в Париже первый в истории иностранный филиал, пишет The Daily Telegraph.

Ведущие британские университеты опасаются, что могут потерять доступ к европейским исследовательским грантам и обменным программам после выхода страны из Европейского союза (Brexit) и в связи с этим планируют открывать свои представительства во Франции.

Бывший министр образования Франции Жан-Мишель Бланке на встрече с представителями Оксфордского университета заявил, что филиал вуза во Франции будет подпадать под действие французского законодательства и сохранит возможность получать финансирование со стороны ЕС.

Бланке, который сейчас возглавляет Высшую школу экономических и коммерческих наук, и представители десяти парижских университетов находятся в процессе переговоров с правительством Франции, а также на ранних этапах консультаций с Еврокомиссией, курирующей проект "Горизонт 2020" - крупнейшую европейскую программу финансирования исследований.

Если Оксфорд и другие лидеры британского высшего образования примут это предложение, то строительство кампуса в Париже может начаться в 2018 году.

В нем планируется ввести дипломированные университетские курсы и учебные программы, открыть исследовательские лаборатории и учредить научные степени.

Теги: Оксфорд, Париж
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