Шойгу заявил о многолетнем снабжении оппозиции Сирии оружием из-за рубежа

По его данным, таким образом незаконные вооруженные формирования в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии получили около 2450 ПЗРК, 1750 ПТРК, 650 РСЗО и более 24 тысяч мин

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженная оппозиция и формирования наемников в Сирии бесперебойно снабжаются из-за рубежа боеприпасами и вооружением, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Так, например, почти шесть лет продолжается война в Сирии. И все это время отряды вооруженной оппозиции и формирования наемников бесперебойно снабжаются из-за рубежа боеприпасами, вооружением и другими материальными средствами, необходимыми для ведения активных боевых действий", - сказал Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"Вот некоторые цифры. По нашей оценке, только за время вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии в распоряжении незаконных вооруженных формирований оказалось около 2450 ПЗРК, 1750 ПТРК, около 650 РСЗО, более 24 тысяч мин различного типа, свыше 600 тонн взрывчатых веществ", - перечислил министр.