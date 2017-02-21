Более 140 тысяч австралийских семей лишены пособий за отказ от вакцинации детей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Более 140 тысяч семей в Австралии были лишены части пособий и некоторых налоговых льгот за отказ провести вакцинацию детей, сообщает австралийский канал 9news.

Максимальная сумма, которой лишатся родители 142 тысяч детей в возрасте от 0 до пяти лет составляет 15 тысяч австралийских долларов (примерно $11 тысяч).

Таковы первые итоги действия закона "Нет укола - нет денег" после вступления его в силу 1 января 2016 года.

Как заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, закон уже принес результаты: в 2016 году была проведена вакцинация 200 тысяч детей, которым ранее необходимые прививки сделаны не были.

В числе заболеваний, против которых в Австралии необходима вакцинация, коклюш, гепатит и корь.

Закон начали разрабатывать после эпидемии коклюша в 2012 году. Кроме того, в том же году наблюдалась вспышка заболеваемости корью.

Противники вакцинации утверждают, что прививки могут привести к негативным последствиям для здоровья ребенка. Как отмечает журнал People, особенно популярно подобное мнение в США.