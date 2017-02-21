Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
В мире

Более 140 тысяч австралийских семей лишены пособий за отказ от вакцинации детей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Более 140 тысяч семей в Австралии были лишены части пособий и некоторых налоговых льгот за отказ провести вакцинацию детей, сообщает австралийский канал 9news.

Максимальная сумма, которой лишатся родители 142 тысяч детей в возрасте от 0 до пяти лет составляет 15 тысяч австралийских долларов (примерно $11 тысяч).

Таковы первые итоги действия закона "Нет укола - нет денег" после вступления его в силу 1 января 2016 года.

Как заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, закон уже принес результаты: в 2016 году была проведена вакцинация 200 тысяч детей, которым ранее необходимые прививки сделаны не были.

В числе заболеваний, против которых в Австралии необходима вакцинация, коклюш, гепатит и корь.

Закон начали разрабатывать после эпидемии коклюша в 2012 году. Кроме того, в том же году наблюдалась вспышка заболеваемости корью.

Противники вакцинации утверждают, что прививки могут привести к негативным последствиям для здоровья ребенка. Как отмечает журнал People, особенно популярно подобное мнение в США.

Теги: Австралия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
По мнению украинской прокуратуры, депутат Рады Андрей Артеменко помогал России в подрывной деятельности против своей страныПодробнее
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в СШАСуд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
По мнению защиты бизнесмена, Фирташ интересует Вашингтон как влиятельный политик, возможный участника стратегического проекта в титановой отрасли и как бизнесмен, работавший с РоссиейПодробнее
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентомПрезидент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 годуПодробнее
НАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетахНАСА анонсировало пресс-конференцию об экзопланетах
В анонсе говорится об открытии некой планеты за пределами нашей Солнечной системыПодробнее
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия ЧуркинаГенсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
Антониу Гутерреш упомянул вклад российского постпреда в ООН и Совет БезопасностиПодробнее
Юрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на УкраинеЮрист Трампа опроверг данные о передаче в Белый дом предложений о мире на Украине
В Вашингтоне отмечают, что не видят ничего плохого в самой идее подобных плановПодробнее
Частный самолет упал на торговый центр в АвстралииЧастный самолет упал на торговый центр в Австралии
Власти сообщили о нескольких жертвахПодробнее
МИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцевМИД Украины заявил о погибших за три года на востоке страны 10 тысячах украинцев
Еще 23 тысячи получили раненияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПутин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"В РоссииШойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу ЛивииВ миреАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныСпортПавел Буре назвал устаревшей информацию об отказе от гражданства США
В Минтруде предложили установить МРОТ для каждого региона отдельно
ФАС предложила подумать о сокращении производства хлеба
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
Украина подтвердила ДНР намерение отвести во вторник вооружения
Чуркин посмертно награжден орденом Мужества
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи