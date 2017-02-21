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Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю

Чтобы закон был принят, за него теперь должен проголосовать Сенат

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Нидерландов - Палата представителей - проголосовала за разрешение выращивать коноплю в стране, сообщает Associated Press.

Чтобы закон был принят, его теперь должна поддержать верхняя палата - Сенат.

В настоящее время в Нидерландах можно покупать определенное количество марихуаны в так называемых кофе-шопах, но выращивать ее и продавать этим кофе-шопам запрещено.

Как напоминает "Би-би-си", сейчас кофе-шопы зачастую покупают марихуану незаконно на черном рынке.

Закон был одобрен нижней палатой благодаря усилиям либеральной партии Демократы 66 (D66), которые давно добиваются послабления законодательства в этой сфере. За инициативу проголосовали 77 парламентариев, против - 72.

В D66 объяснили, что смягчение ограничений на выращивание конопли поможет контролировать качество наркотика, облегчит работу полиции и принесет дополнительные средства в бюджет за счет новых налоговых поступлений.

"Это хорошие новости для кофе-шопов, потому что наконец - если Сенат также поддержит закон - поможет покончить со многими трудностями в отрасли и сделать ее более прозрачной", - приводит AP слова главы профсоюза работников кофе-шопов.

Как отмечает AP, сложно сказать, поддержит ли Сенат эту инициативу вслед за коллегами из нижней палаты.

Теги: Нидерланды
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