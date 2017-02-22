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СБУ выслала из страны заявлявшего о преследованиях на родине гражданина РФ

Украинские спецслужбы утверждают, что россияне систематически используют этот предлог, чтобы легализовать свое пребывание в Закарпатье

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм фиктивной легализации российских граждан в Закарпатской области, сообщают в пресс-центре СБУ.

"Правоохранители обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц, где трудоустроившись, уроженец Уфы делился собственным опытом "легализации" с другими иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы во вторник.

В СБУ отметили, что гражданин РФ имел официальное разрешение на кратковременное пребывание в Украине, но значительно превысил этот срок.

"Государственным учреждениям, уполномоченным продлить срок законного пребывания в нашей стране, он предоставил ложную информацию о себе, в частности о якобы его преследовании в России", - уточнили в спецслужбе.

На основании материалов СБУ Ужгородский горрайонный суд принял постановление о выдворении гражданина РФ из страны и запрете на въезд на Украину на три года за нарушение правил пребывания.

Теги: СБУ, Ужгород, Украина
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