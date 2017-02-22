Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
В мире

Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США

Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страны

Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Премьер Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канада не будет отказывать в убежище нелегальным мигрантам, которые переходят американо-канадскую границу после обнародования иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, заявил во вторник канадский премьер Джастин Трюдо.

"Одной из причин того, что Канада остается открытой страной, является то, что канадцы верят в нашу иммиграционную систему и неприкосновенность наших границ, в то, что мы помогаем людям, которые ищут безопасности", - сказал глава правительства, выступая в парламенте.

Он отметил, что будет придерживаться "баланса между строгостью системы и приемом людей, нуждающихся в помощи" для обеспечения безопасности страны.

Поток беженцев из США в Канаду заметно активизировался после иммиграционного указа Трампа. Так, в январе 2017 года убежища в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.

Теги: Джастин Трудо, Канада, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина
Неофициально причиной смерти дипломата называют сердечный приступПодробнее
Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
Официальный представитель Белого дома заявил, что президент США хочет "добиться сделки" с МосквойПодробнее
Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человекаПодробнее
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплюНижняя палата парламента Нидерландов поддержала разрешение выращивать коноплю
Чтобы закон был принят, за него теперь должен проголосовать СенатПодробнее
ДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техникиДНР обвинила Украину в срыве отвода военной техники
В самопровозглашенной республике считают, что это связано с желанием украинских властей удержать добровольческие батальоны от участия в антиправительственных беспорядках в КиевеПодробнее
Автора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность УкраиныАвтора "мирного плана" по Донбассу обвинили в посягательстве на целостность Украины
По мнению украинской прокуратуры, депутат Рады Андрей Артеменко помогал России в подрывной деятельности против своей страныПодробнее
Суд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в СШАСуд в Вене разрешил экстрадировать украинского бизнесмена Фирташа в США
По мнению защиты бизнесмена, Фирташ интересует Вашингтон как влиятельный политик, возможный участник стратегического проекта в титановой отрасли и как бизнесмен, работавший с РоссиейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииВ миреВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВ миреТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереВ миреПарламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Суд в Иркутске оставил под стражей восемь фигурантов дела об отравлении "Боярышником"
Глава МИД Украины назвал участие РФ общей чертой нерешенных конфликтов в Европе
На Статуе Свободы в Нью-Йорке повесили баннер в поддержку беженцев
В Госдуме предложили возродить советскую систему кооперативного строительства
Постпред США при ООН пожалела о недолгом сотрудничестве с Чуркиным
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи