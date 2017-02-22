Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Канада не будет отказывать в убежище нелегальным мигрантам, которые переходят американо-канадскую границу после обнародования иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, заявил во вторник канадский премьер Джастин Трюдо.

"Одной из причин того, что Канада остается открытой страной, является то, что канадцы верят в нашу иммиграционную систему и неприкосновенность наших границ, в то, что мы помогаем людям, которые ищут безопасности", - сказал глава правительства, выступая в парламенте.

Он отметил, что будет придерживаться "баланса между строгостью системы и приемом людей, нуждающихся в помощи" для обеспечения безопасности страны.

Поток беженцев из США в Канаду заметно активизировался после иммиграционного указа Трампа. Так, в январе 2017 года убежища в Канаде на канадско-американской границе попросили 452 человека против 137 в январе 2016 года.