Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2020 году вырастет до $10 млрд

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2020 году должен вырасти как минимум до $10 млрд, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как определили наши руководители, к 2020 году мы должны выйти как минимум на объем взаимного товарооборота не менее 10 млрд долларов, и для этого есть все возможности, огромные неиспользованные резервы", - сказала Матвиенко в ходе "круглого стола" на тему российско-вьетнамского межрегионального сотрудничества в Ханое.

По ее словам, стоит признать, что потенциал торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом реализован далеко не в полной мере.

"По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил скромные $3,8 млрд. Уверена, что в будущем мы выйдем на показатели, соответствующие высокому уровню партнерства России и Вьетнама", - отметила спикер.

Она также рассказала, что посетить Вьетнам в этом году планирует крымская делегация. "Хочу заверить вас, что этот субъект РФ обладает огромным потенциалом для развития связей с вьетнамскими партнерами", - сказала Матвиенко. По ее словам, Россия рассчитывает на установление рабочих контактов между Крымом и регионами Вьетнама.

Кроме того, договоренности о наращивании сотрудничества городов и провинций Вьетнама с регионами российского Дальнего Востока будут достигнуты в ходе визита во Вьетнам вице-премьера РФ, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, который состоится в ближайшее время.