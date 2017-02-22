Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Amnesty International представила традиционный годовой отчет. Правозащитники говорят об ухудшении ситуации со свободой слова в России, критикуют "пакет Яровой", обвиняют Киев, ДНР и ЛНР в незаконных задержаниях с целью обмена пленными, а политическим трендом 2016 года называют "язык вражды" (именно ему, по мнению докладчиков, обязан своим успехом Дональд Трамп).

- Защита осужденного в США россиянина Виктора Бута направила апелляцию в Верховный суд США. По статистике, он рассматривает не более одного процента поданных дел, однако адвокаты надеются, что свою роль сыграет потепление в отношениях между Россией и США.

- Трамп выразил России соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, отметив его роль в работе над вопросами мировой безопасности. Между тем, врачи говорят, что потребуется несколько недель на то, чтобы назвать точную причину смерти дипломата.

- Рейтинг Владимира Путина в США достиг максимума с 2003 года. Теперь к нему положительно относится 21% американцев, хотя еще два года назад таких было всего 15%. С тех пор республиканцы изменили свое мнение о российском лидере в лучшую сторону, а демократы - в худшую.