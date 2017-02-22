Направленный к МКС космический грузовик вышел на промежуточную орбиту

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Последняя ракета-носитель "Союз-У", стартовавшая к Международной космической станции с космодрома Байконура, вывела космический грузовик "Прогресс МС-05" на промежуточную орбиту.

"Прогресс МС-05" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У и взял курс на Международную космическую станцию", - объявил по громкой связи диктор в Центре управления полетами (ЦУП).

Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного грузового корабля с МКС. Специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в ЦУП должны приступить к управлению полетом транспортного корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя.

Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр "Орлан-МКС", оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

Декабрьская авария

1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Основной версией аварии космического грузового корабля "Прогресс МС-04", упавшего в декабре 2016 года, признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета-носитель "Союз-У" эксплуатируется с 1973 года. Она предназначалась для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения (типа "Фотон" и "Бион"), а также автоматических космических аппаратов различных типов. На данный момент производство "Союз-У" завершено.