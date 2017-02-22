Канада примет беженцев-езидов из Ирака

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады намерены принять к концу года беженцев-езидов, подвергшихся гонениям со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, пишут в среду западные СМИ.

"Наше правительство разместит на территории Канады около 1,2 тысячи человек, спасшихся от ИГ", - сказал министр Канады по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн.

По его словам, к настоящему моменту в страну прибыли около 400 иракских езидов. Каждый из них прошел специальное индивидуальное собеседование и проверку канадских служб безопасности.

Езиды - народ, разговаривающий на курдском языке, проживающий преимущественно на севере Ирака.