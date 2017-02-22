Получивший компенсацию экс-узник Гуантанамо устроил теракт в Мосуле

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Террорист-смертник из группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), устроивший в феврале теракт югу от иракского Мосула, был гражданином Великобритании и бывшим узником тюрьмы в Гуантанамо, за страдания в которой он получил крупную компенсацию - 1 млн фунтов стерлингов, сообщает в среду британская газета The Daily Mail.

По данным издания, Джамал аль-Харит, недавно взорвавший заминированный автомобиль вблизи военной базы иракской армии к югу от Мосула, родился в 1966 году в британском Манчестере в семье христиан - выходцев с Ямайки и при рождении получил имя Рональд Фиддлер. В 1994 году он принял ислам и сменил имя. В начале 2002 году после вторжения американских войск в Афганистан его обнаружили в тюрьме талибов и переправили с американскую тюрьму Гуантанамо, где он пробыл до 2004 года.

По возвращению из Гуантанамо правительство Великобритании выплатило ему миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации за страдания, перенесенные в тюрьме, после чего он в 2014 году уехал в Сирию воевать за ИГ.

Аль-Харита опознал его брат Леон Джеймсон, когда фотография террориста была опубликована спецслужбами. "Это он, я могу это определить по его улыбке. Если все это правда, то я потерял брата", - приводит газета слова Джеймсона.