Марш националистов начался в Киеве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Марш, организованный рядом националистических движений, начался в центре Киева в среду утром.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", сформированы две колонны: одна на Площади Независимости, другая на Аллее Героев Небесной сотни возле выхода из станции метро "Крещатик".

Участники марша, в основном молодежь, держат в руках национальные флаги и флаги организаций и партий, которые они представляют.

Среди требований активистов, которые они намерены озвучить у администрации президента, - проведение реформ, борьба с коррупцией, прекращение торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, а также отказ от принятия закона об особом статусе Донбасса.

Ситуация в центре столицы на данный момент спокойная.