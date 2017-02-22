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Астрономы нашли самый яркий пульсар во Вселенной

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Астрономы Европейского космического агентства нашли самый яркий и самый далекий пульсар из известных на сегодняшний день, сообщает N+1 со ссылкой на журнал Science.

Открытие исследователей ценно само по себе, а также позволяет предположить, что ультраяркие рентгеновские источники могут быть и пульсарами. Ранее астрофизики предполагали, что ультраяркие рентгеновские источники представляют собой черные дыры, которые поглощают окружающее вещество.

Ультраяркие рентгеновские источники (ULX) были открыты в конце 1990-х годов. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить их природу.

Самый яркий

Авторы новой работы в ходе наблюдений обнаружили ультраяркий рентгеновский источник NGC 5907 X-1, который оказался пульсаром. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, испускающие мощные и строго периодические импульсы электромагнитного излучения.

В результате многолетних наблюдений с помощью телескопа XMM-Newton выяснилось, что яркость небесного тела в рентгеновском диапазоне в десять раз больше яркости предыдущего рекордсмена, пульсара M87 X-2. За одну секунду NGC 5907 X-1 излучает столько же энергии, сколько наше Солнце за 3,5 года.

Самый далекий

Кроме того, новый пульсар также оказался и самым далеким из известных: его свет шел до Земли примерно 50 млн лет. Исследователи отметили, что он меняет свою скорость вращения. Так, в 2003 году период вращения составлял 1,43 секунды, а в 2014 году — 1,13 секунд. Для сравнения, аналогичное относительное ускорение вращения Земли сократило бы день на нашей планете на пять часов.

Оказалось, что светимость объекта в рентгеновском диапазоне примерно в тысячу раз превышает предел Эддингтона (величина мощности электромагнитного излучения, исходящего из недр звезды, при котором она находится в состоянии равновесия, не сжимаясь и не расширяясь). При превышении предела Эддингтона звезда начинает испускать сильный звездный ветер.

Современные астрофизические модели не могут объяснить причину такой светимости пульсара. Однако авторы работы предполагают, что нейтронная звезда может иметь сильное многополюсное магнитное поле. Для того, чтобы узнать, почему пульсар излучает столько энергии, понадобятся дополнительные исследования.

Большая часть известных пульсаров находится внутри нашей Галактики. Только в 2015 году ученые нашли первый гамма-пульсар, которых лежит за пределами Млечного пути на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке. Открытие было сделано с помощью гамма-телескопа "Ферми", который помог увеличить число известных на тот момент гамма-пульсаров с семи до 160.

Теги: N+1
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