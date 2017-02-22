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Бельгийского "Писающего мальчика" оденут в белорусский национальный костюм

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия в связи с юбилеем установления дипотношений передаст Бельгии белорусский национальный костюм для скульптуры "Писающий мальчик", сообщила пресс-служба концерна "Беллегпром".

"В рамках 25-летней годовщины установления дипломатических связей между Республикой Беларусь и Королевством Бельгия посольством проработан вопрос с мэрией Брюсселя о передаче впервые в истории двусторонних отношений национального белорусского костюма в дар символа бельгийской столицы "Манекен-Писа", - говорится в сообщении концерна. В создании и изготовлении костюма для этой скульптуры принимали участие организации швейной, текстильной и обувной отраслей концерна "Беллегпром".

Льняная ткань для пошива костюма была предоставлена Оршанским льнокомбинатом. Она проработана специальной пропиткой, устойчивой к погодным условиям. Датой торжественной передачи костюма станет 10 марта 2017 года. Формат мероприятия предполагает официальную часть в ратуше с участием посла Белоруссии, руководства мэрии, представителей МИД, дипкорпуса, "Друзей Манекен-Писа", белорусской диаспоры, а также церемонию открытия непосредственно у скульптуры-фонтана с организацией выступления белорусского фольклорного коллектива и угощения белорусскими напитками.

"Манекен-Пис" (Писающий мальчик) - одна из самых известных и популярных достопримечательностей Брюсселя, представляющая собой небольшую бронзовую скульптуру мальчика, писающего в фонтан.

"Писающий мальчик" - обладатель большого гардероба национальных, профессиональных и вымышленных костюмов. Порядка 800 нарядов находятся в городском музее Брюсселя на центральной площади "Гран Пляс" в здании XVI в. Скульптуру наряжают в костюм, после чего он становится собственностью ассоциации "Друзья Манекен-Писа".

Теги: Бельгия, Белоруссия
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