Ученые опровергли утверждения о негативном влиянии кошек на психическое здоровье хозяев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группа ученых из Университетского колледжа Лондона опровергли данные появившихся ранее исследований о том, что владельцы кошек более склонны к психотическим расстройствам.

"Домашние кошки известны как первичные переносчики возбудителя Toxoplasma gondii, которые могут заразить различных теплокровных животных (включая людей) и вызвать расстройство, известное как токсоплазмоз", - пишет медицинский журнал Psychological Medicine, опубликовавший результаты исследования.

Токсоплазмоз - паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно. На основании последних научных изысканий считается, что Toxoplasma gondii способна провоцировать развитие шизофрении.

Ученые изучили около 5 тыс. человек в Великобритании, родившихся между 1991 и 1992 годам, и проследили за их жизнью до 18-летнего возраста. Ученые, в частности, обращали внимание на то, были ли у этих людей в детстве кошки или были ли кошки, когда они еще находились в материнской утробе.

Таким образом, в исследовании отмечается, что наличие кошки во время беременности или в детстве, никак не влияет на развитие психотических симптомов в подростковом возрасте.

"Сообщение для владельцев кошек ясно: нет никаких доказательств того, что кошки представляют опасность для психического здоровья детей", - заключила ведущий автор доклада Франческа Солми.

Она подчеркнула, что предыдущие исследования, в которых сообщалось о взаимосвязи между наличием кошки и развитием токсоплазмоза и последующей шизофрении, были неполными или имели значительные пробелы.