Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
В мире

Ученые опровергли утверждения о негативном влиянии кошек на психическое здоровье хозяев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группа ученых из Университетского колледжа Лондона опровергли данные появившихся ранее исследований о том, что владельцы кошек более склонны к психотическим расстройствам.

"Домашние кошки известны как первичные переносчики возбудителя Toxoplasma gondii, которые могут заразить различных теплокровных животных (включая людей) и вызвать расстройство, известное как токсоплазмоз", - пишет медицинский журнал Psychological Medicine, опубликовавший результаты исследования.

Токсоплазмоз - паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно. На основании последних научных изысканий считается, что Toxoplasma gondii способна провоцировать развитие шизофрении.

Ученые изучили около 5 тыс. человек в Великобритании, родившихся между 1991 и 1992 годам, и проследили за их жизнью до 18-летнего возраста. Ученые, в частности, обращали внимание на то, были ли у этих людей в детстве кошки или были ли кошки, когда они еще находились в материнской утробе.

Таким образом, в исследовании отмечается, что наличие кошки во время беременности или в детстве, никак не влияет на развитие психотических симптомов в подростковом возрасте.

"Сообщение для владельцев кошек ясно: нет никаких доказательств того, что кошки представляют опасность для психического здоровья детей", - заключила ведущий автор доклада Франческа Солми.

Она подчеркнула, что предыдущие исследования, в которых сообщалось о взаимосвязи между наличием кошки и развитием токсоплазмоза и последующей шизофрении, были неполными или имели значительные пробелы.

Теги: Великобритания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Шойгу заявил о близком завершении войны в СирииШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
По его словам РФ помогла предотвратить распад страныПодробнее
Янукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Бывший президент Украины обратился с открытым посланием к мировым лидерамПодробнее
Премьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из СШАПремьер Канады пообещал принять нелегальных мигрантов из США
Джастин Трюдо объяснил, что уверен в работе иммиграционной системы страныПодробнее
Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в РоссииAmnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России
В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался "язык вражды"Подробнее
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 летРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Популярность российского лидера среди сторонников республиканцев возросла в 2,5 разаПодробнее
Врачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти ЧуркинаВрачам понадобится несколько недель для изучения причины смерти Чуркина
Неофициально причиной смерти дипломата называют сердечный приступПодробнее
Трамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфереТрамп будет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и экономической сфере
Официальный представитель Белого дома заявил, что президент США хочет "добиться сделки" с МосквойПодробнее
Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"Парламент Великобритании одобрил аналог "закона Магнитского"
Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ РоссииПрезидиум Верховного суда отменил приговор ДадинуВ миреШойгу заявил о близком завершении войны в СирииВ миреЯнукович предложил провести референдум о статусе Донбасса
Офицер запаса застрелил одного из напавших на него грабителей в Петербурге
Шаманов объяснил назначение войск информационных операций
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Захарченко заявил о кратном росте заявок на паспорта ДНР после их признания Россией
Работой Путина на посту президента РФ остались довольны 84% россиян
Роснедра выдали СП "Полюса" и "Ростеха" лицензию на месторождение Сухой Лог
Реестр новостных агрегаторов первыми пополнили СМИ2 и Новости Mail.Ru
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи