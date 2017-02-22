Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко не видит смысла в проведении дополнительных референдумов о статусе отдельных районов Донбасса.

"Единственный законный референдум, который прошел в Донбассе, - это референдум 2014 года, и о других не может быть речи", - заявил Захарченко журналистам, комментируя предложение экс-президента Украины Виктора Януковича провести референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит Минские соглашения.

Как сообщалось ранее в среду, Янукович предложил ряд мер по урегулированию конфликта на востоке Украины и в случае невыполнения Киевом минских соглашений рекомендовал провести референдум по статусу Донбасса.

"Включить в переговоры в рамках "нормандского формата" представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", - написал Янукович в открытом послании, направленном лидерам Польши, Франции и Германии, руководителям международных организаций, президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.