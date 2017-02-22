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Жители Турции стали счастливее за прошедший год

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Численность турок, которые считают себя счастливыми, значительно возросла за 2016 год, говорится в исследовании, распространенном в среду Статистическим управлением Турции.

Так, шесть из десяти жителей страны сообщили, что положительно оценивают условия жизни. В свою очередь, число опрошенных, которые назвали себя несчастными, сократилось за прошлый год до 10,4%.

При этом респонденты подчеркнули, что счастливы, несмотря на попытку госпереворота в Турции в 2016 году, изменение климата и угрозу терроризма.

Как оказалось, женщины и молодые люди от 18 до 24 лет счастливее, чем мужчины и респонденты старше 35 лет, говорится в исследовании.

В опросе приняли участие почти 9 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Турции.

Теги: Турция
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