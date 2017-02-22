Открытый в Канаде новый род ископаемого червя назвали в честь басиста Cannibal Corpse

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Королевского музея Онтарио обнаружили, что хранящиеся в музее окаменелости многощетинкового червя принадлежат новому виду Websteroprion armstrongi, пишет The International Business Times.

Websteroprion armstrongi обитал около 400 млн лет назад. По словам исследователей, возможно, он был древнейшим представителем червей боббитов — гигантских хищных беспозвоночных, обитающих на океанском дне.

Многощетинковые черви или полихеты относятся к типу кольчатых червей, уточняет сайт N+1. Их тело состоит из кольцевых сегментов. От каждого из них отрастает пара лопастевидных придатков, которые заканчиваются пучком щетинок. В головной части червей находятся чувствительные антенны, щупальца и реснички, с помощью которых они ищут пищу. Полихеты оснащены парой челюстей и гортанью, которая, при необходимости, выворачивается наружу, позволяя червю захватывать добычу и отправлять ее в рот.

Одним из хищных видов червей является Eunice aphroditois или червь боббит, который обитает в тропических морях и может достигать в длину трех метров. Он затаивается на дне, и, когда мимо проплывает добыча, молниеносно хватает ее.

Возраст окаменелостей, представляющих собой отпечатки челюстей червя в скальной породе, составляет около 400 млн лет. Они хранились в музее с 1994 года, когда были найдены в провинции Онтарио, в отложениях, датируемых девонским периодом. Находку исследовали с помощью рентгеновской микротомографии.

Ученые воспроизвели внешний вид челюстей червя и смогли по ним оценить его размеры. Оказалось, что найденные отпечатки оказались самыми крупными из всех, что были найдены ранее. Для сравнения, если размеры окаменевших челюстей многощетинковых червей, найденных прежде, не превышали двух миллиметров, то экспонаты музея Онтарио достигали 13 мм.

Чтобы оценить размеры червя, исследователи сравнили размеры челюстей нескольких древних и современных видов полихет. По мнению ученых, длина W.armstrongi могла превышать один метр. Кем был древний червь по типу питания, ученые с уверенностью определить не смогли. С одной стороны, строение челюстей W.armstrongi, схожее по строению с другими представителями отряда эуницид, указывает на то, что червь был хищником. С другой — в этом отряде есть как хищные виды, так и травоядные, и падальщики. Поэтому, не зная строение мягких тканей червя и содержание его кишечника, определить, был ли он хищником, не представляется возможным.

Исследователи отнесли W.armstrongi к новому роду и виду, принадлежавшему отряду эуницид (Eunicida), в который входят и современные черви боббиты. Авторы назвали новых полихет в честь басиста дэт-метал группы Cannibal Corpse Алекса Вебстера, которого, по их мнению, можно назвать "гигантом" бас-гитары. Видовое название червь получил в честь Дерека Армстронга, который нашел окаменелости.