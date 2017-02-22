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В Азербайджане возбуждено дело против европейских ученых из-за раскопок в Карабахе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против ученых из Армении, Испании и Великобритании, которые проводили полевые исследования на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, направлен запрос в Интерпол, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой Азербайджана по различным статьям Уголовного кодекса АР возбуждено уголовное дело в связи с проводимыми сотрудником института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного института естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором "Азыхского проекта" британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю с 2002 года археологическими раскопками в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях", - отмечается в документе.

"В отношении указанных лиц принято судебное решение об аресте, они объявлены в международный розыск. Азербайджан направил запрос в Интерпол", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре Азербайджана отмечают, что Национальный музей естествознания и Министерство науки и технологии Испании, Университет Голуэй Великобритании и лондонским филиал организации Armenian General Benevolent Union подозреваются в оказании "финансовой и других видов поддержки раскопкам".

В настоящее время Баку изучает соответствие указанной деятельности законодательству Азербайджана и нормам международного гуманитарного права.

Теги: Азербайджан
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