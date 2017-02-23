Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с представлением об отмене приговора екатеринбургской воспитательнице Евгении Чудновец за отсутствием состава преступления. Чудновец была приговорена к шести месяцам лишения свободы за репост видеоролика с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. Как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика.

- Новый указ президента США Дональда Трампа об иммиграции будет опубликован на следующей неделе. Согласно проекту нового указа, граждане Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых уже есть американская виза, смогут посетить Соединенные Штаты, даже если виза у них еще не была открыта.

- НАСА обнаружило в системе TRAPPIST-1, открытой еще в 2016 году, имеются семь экзопланет, то есть планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Три из них находятся в том диапазоне расстояний от звезды, в котором планета может иметь жидкую воду - ключевое условие для возникновения жизни.

- На 79 году жизни ушел из жизни актер театра и кино Алексей Петренко. Его фильмография насчитывает более 80 картин.

- Российский футбольный клуб "Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, обыграв турецкий "Фенербахче".