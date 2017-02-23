В Донецке заявили об обстреле фильтровальной станции

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, повреждено здание, сообщил в четверг директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

"В половине восьмого утра в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали", - цитирует Мокрого Донецкое агентство новостей.

По его информации, несмотря на то, что попадания снарядов зафиксированы и возле резервуаров, станция продолжает работать.