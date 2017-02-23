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Президент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТ

Вместо этого он организует мероприятия в защиту традиционных ценностей

Президент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТ
Президент Молдавии Игорь Додон
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон отклонил приглашение участвовать в марше сексуальных меньшинств.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Иван Чебан, в ответ на приглашение принять участие в таком марше, президент Игорь Додон "инициирует мероприятия в защиту традиционных ценностей".

В начале этой недели, представляя годовой отчет о состоянии прав человека в Молдавии, представители организации Amnesty International предложили главе государства принять участие в марше ЛГБТ, который состоится весной. По их мнению, таким образом президент Игорь Додон "доказал бы, что хочет быть президентом для всех".

"Игорь Додон был и остается президентом для всего народа Республики Молдова, и намерен и далее принимать участие в мероприятиях, являющихся общими для всех граждан страны. В период проведения шествия, о котором говорили представители этой организации, будут, как и в прошлом году, организованы ряд мероприятий в поддержку традиционной семьи, в которых президент страны обязательно примет участие", - подчеркнул Чебан.

Он отметил, что "на этот период также планируется запуск ряда инициатив от президента в поддержку молодой семьи, материнства, детей, а также программ, направленных на укрепление института семьи".

Пресс-секретарь президента призвал всех граждан Молдавии присоединиться к мероприятиям, проводимым с целью поддержки традиционной семьи.

Додон в период избирательной кампании активно выступал за укрепление православия и сохранение традиционных христианских ценностей. Он также высказывался за отмену закона о защите равенства, против которого выступает и православная церковь, открыто поддержавшая Додона на выборах.

Теги: Молдавия, ЛГБТ
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