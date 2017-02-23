Рада приняла в первом чтении поправки в УПК о заочном осуждении

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины в четверг поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), что позволит в короткие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича и его сторонников.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", на утреннем заседании поддержали данный проект постановления 233 народных депутата Украины.

Представляя данный законопроект, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что он позволит уже в марте начать процедуру заочного осуждения Януковича по обвинению в государственной измене. "Я бы просил поддержать предложенный законопроект в первом чтении и в целом, что даст возможность 10 марта начать суд над Януковичем", - сказал он.

По словам Луценко, принятия данного законопроекта "ждут" высокопоставленные чиновники РФ, которые, по его словам, "подозреваются в совершении военных преступлений".

Изменения в УПК Украины после принятия в целом увеличат сроки "заочного" досудебного расследования до 18 месяцев и на аналогичный срок содержание под стражей в уголовных производствах относительно тяжких преступлений, совершенных преступной организацией или террористической.

После голосования за законопроект в первом чтении спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что у парламентского комитета есть еще две недели на доработку законодательной инициативы, и не стал выносить законопроект на голосование по короткой процедуре и на принятие в целом.