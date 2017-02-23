В Италии сотрудники авиакомпании Alitalia устроили забастовку

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская Alitalia отменяет или задерживает в четверг около 60% своих рейсов в связи с забастовкой сотрудников, протестующих против плана по оздоровлению авиакомпании, сообщает агентство EFE.

Члены профсоюзов USB и CUB бастуют весь день, кроме периодов с 7:00 по 10:00 (9:00 - 12:00 по Москве) и с 14:40 по 18:00 (16:00 - 20:00 по московскому времени). Кроме того, профсоюзы CGIL, CISL, UIL и UGL организовали четырехчасовую забастовку с 14:00 по 18:00 (16:00 - 20:00 по Москве).

Отмены рейсов касаются как внутренних, так и международных направлений, отмечает EFE.

Кроме того, как отмечает агентство, уже известно, что из-за акции протеста в пятницу перебои в работе сотрудников Alitalia коснутся ряда рейсов из Москвы, Лондона, Мадрида, Барселоны, Парижа, Каира, а также - работы рейсов в аэропорты Рима и Милана.