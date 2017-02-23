На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

Соответствующую информацию в четверг распространил связанный с парламентарием одесский интернет-сайт "Думская.net" и подтвердила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Верба не смогла сообщить какой-либо дополнительной информации и отметила, что вечером, возможно, по этому поводу состоится брифинг прокурора Одесской области.

При этом корреспондент агентства "Интерфакс" не смог связаться с Гончаренко по мобильному телефону, так как он отключен.