В Одессе у памятника Неизвестному матросу произошла потасовка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Одессе возникла небольшая потасовка между желающими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы по случаю 23 февраля и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает в четверг корреспондент "Интерфакса", около 10:30 четверга в полицию поступил звонок о заложенной на аллее Славы бомбе. Правоохранители перекрыли территорию и начали ее обследовать на предмет взрывных устройств и взрывчатых веществ.

При этом в 11:00 представители ряда общественных организаций запланировали возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу. Всего к аллее Славы приехали около 20 человек, которых правоохранители отказывались пропускать к памятнику до завершения проверки территории.

В результате возникла словесная перепалка и небольшая потасовка, одна из женщин была задержана.

"С целью недопущения возникновения конфликтов между группами граждан с разными взглядами, полицией, в качестве превентивной меры, был ограничен доступ к месту проведения мероприятия. Однако один из участников злостно нарушил законное требование полицейских, на замечание не реагировал, вел себя неадекватно, оскорблял граждан и полицейских, за что был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции", - прокомментировал ситуацию начальник управления превентивной деятельности в ГУ Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в фейсбуке.