Главные новости
В РоссииГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецВ миреНАСА обнаружило три предположительно пригодных для жизни экзопланетыКультураСкончался актер Алексей Петренко
В мире

В Одессе у памятника Неизвестному матросу произошла потасовка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Одессе возникла небольшая потасовка между желающими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы по случаю 23 февраля и сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает в четверг корреспондент "Интерфакса", около 10:30 четверга в полицию поступил звонок о заложенной на аллее Славы бомбе. Правоохранители перекрыли территорию и начали ее обследовать на предмет взрывных устройств и взрывчатых веществ.

При этом в 11:00 представители ряда общественных организаций запланировали возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу. Всего к аллее Славы приехали около 20 человек, которых правоохранители отказывались пропускать к памятнику до завершения проверки территории.

В результате возникла словесная перепалка и небольшая потасовка, одна из женщин была задержана.

"С целью недопущения возникновения конфликтов между группами граждан с разными взглядами, полицией, в качестве превентивной меры, был ограничен доступ к месту проведения мероприятия. Однако один из участников злостно нарушил законное требование полицейских, на замечание не реагировал, вел себя неадекватно, оскорблял граждан и полицейских, за что был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции", - прокомментировал ситуацию начальник управления превентивной деятельности в ГУ Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в фейсбуке.

Теги: Украина, Одесса
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в СирииСМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
По данным The Washington Post, президент США может пойти на более тесное сотрудничество с Турцией в наступлении на террористовПодробнее
Президент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТПрезидент Молдавии отклонил приглашение участвовать в марше ЛГБТ
Вместо этого он организует мероприятия в защиту традиционных ценностейПодробнее
СМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграцииСМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
Документ об ограничении иммиграции из ряда стран будет опубликован на следующей неделеПодробнее
Генсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризмуГенсек ООН предложил создать новое управление по контртерроризму
Управление будет мобилизировать ресурсы и оказывать поддержку странам, не посягая на их национальный суверенитетПодробнее
Мехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из СШАМехико оспорил новые директивы о депортации нелегалов из США
Мексика отказалась принимать нелегалов латиноамериканского происхождения не из этой страныПодробнее
НАСА обнаружило три предположительно пригодных для жизни экзопланетыНАСА обнаружило три предположительно пригодных для жизни экзопланеты
Всего в системе TRAPPIST-1, открытой в 2016 году, найдены семь экзопланетПодробнее
Глава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу ДонбасаГлава ДНР прокомментировал идею Януковича о референдуме по статусу Донбаса
Ранее бывший президент Украины предложил провести референдум в случае невыполнения Киевом Минских соглашенийПодробнее
Шойгу заявил о близком завершении войны в СирииШойгу заявил о близком завершении войны в Сирии
По его словам РФ помогла предотвратить распад страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи
Цитата дня

В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место

Сергей Шойгу о планах развития парка "Патриот" в Подмосковье

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецВ миреНАСА обнаружило три предположительно пригодных для жизни экзопланетыКультураСкончался актер Алексей ПетренкоВ миреСМИ анонсировали публикацию новой версии указа Трампа об иммиграции
В Одессе у памятника Неизвестному матросу произошла потасовка
На Украине похищен замглавы фракции "Блок Петра Порошенко"
Сирийские повстанцы объявили об освобождении Эль-Баба от террористов
СМИ узнали о возможном пересмотре Трампом методов борьбы против ИГ в Сирии
В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись почти 30 машин
Нетрезвый мужчина тяжело травмировал медсестру и санитарку в Новгороде
В Италии сотрудники авиакомпании Alitalia устроили забастовку
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи