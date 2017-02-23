В Бобруйске во время взлета загорелся МиГ-29

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Двигатель самолета МиГ-29 загорелся во время плановых полетов на аэродроме "Бобруйский" в четверг, никто не пострадал.

"23 февраля на аэродроме Бобруйский при выполнении плановых полетов во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя", - говорится в сообщении министерства обороны Беларуси.

В Мигнобороны подчеркнули, что "в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий". Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома, добавили в военном ведомстве.

По информации ведомства, причины возгорания расследуются установленным порядком.