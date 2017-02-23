Меркель назвала провокацией "утку" об изнасиловании ребенка в Литве военными Германии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Распространенная в Литве "утка" о якобы изнасилованной военнослужащими несовершеннолетней девочке показывает, что нужно быть бдительными и опасаться таких провокаций, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

"Для нас было очень важно, что мы могли очень быстро сообща прояснить эту ситуацию (...), что это была лишь провокация. Но нам нужно быть очень бдительными в плане таких провокаций", - сказала она на пресс-конференции после встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом.

Как отмечает агентство BNS, правоохранительные органы Литвы сейчас выясняют, кто прислал в этом месяце председателю сейма и полиции письма с ложной информацией о том, что германские военнослужащие из размещенного в Литве континента якобы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. По данным прокуроров, письмо было выслано не из страны Евросоюза.

Меркель не стала комментировать, кто мог распространить эту информацию.

Германия разместила несколько сотен своих военных в Литве в январе. Они составят основу международного батальона НАТО.