В США заявили о необходимости добиться преимущества над РФ в сфере обычных вооружений

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мир является свидетелем военных операций России, которых не было, начиная с 1980-х годов, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Мы видим примеры таких операций, которых мы не видели с тех пор, как я был капитаном военного корабля в середине 80-х", - сказал он, выступая в четверг на конференции Брукингского института в Вашингтоне.

По словам генерала, "мы видим, что Россия модернизирует свои ядерные силы, весь ряд морских вооружений, обычные вооружения, возможности в киберсфере".

"Я думаю, что нам нужно добиться преимущества в сфере обычных вооружений против России", - убежден Данфорд.

Кроме того, по его словам, НАТО необходимо укрепить свои возможности в сфере проведения информационных операций и в киберсфере.