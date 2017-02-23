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На химическом заводе в Фергане произошел взрыв

В результате ЧП есть погибшие

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На крупном предприятии по производству азотных удобрений в Узбекистане АО "Ферганаазот" в городе Фергана в четверг произошел взрыв, есть жертвы, сообщает информационная МЧС республики.

"23 февраля в Фергане на АО "Ферганаазот" в 16.30 (14:30 по Москве) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", - говорится в сообщении информслужбы.

Число жертв не указывается.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

Теги: Фергана, Узбекистан
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