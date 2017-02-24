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В Эстонии обнаружен клад эпохи викингов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Эстонские археологи представили найденные в пласте грунта в Ляэне-Харьюмаа (Laane-Harjumaa) предметы, которые могут быть датированы временами поздней эпохи викингов, в том числе две подвески, имитирующие древнерусскую серебряную монету времен правления князя Ярослава.

Археологическая находка была сделана в ноябре прошлого года археологом-любителем, сообщил в четверг портал телерадиовещания ERR.

"Особого внимания заслуживают найденные оловянные подвески. За один раз было найдено два разных вида украшений. Первый, по всей вероятности, был изготовлен на территории Эстонии. Второй тип подвески похож на те, что в свое время делали в Новгороде. Кроме того, в сундуке мы нашли также оловянный элемент кресла", - рассказал археолог из Таллинского университета Маури Киудсоо (Mauri Kiudsoo).

По мнению М.Киудсоо, специфика найденных предметов указывает на то, что клад принадлежал местной мастерице. Женщина могла погибнуть во время одного из внезапных набегов на поселение, и место нахождения сокровищ так и осталось неизвестным.

"Две из найденных подвесок датируются чеканкой времен князя Ярослава. Они имитируют серебряную монету, которая тогда была в обиходе, где на одной стороне было изображение князя, а на другой - родовой знак Рюриковичей. Сегодня известно о наличии всего восьми таких монет во всем мире", - сказал М.Киудсоо.

Для изучения столь ценного клада экспертам впервые понадобилась помощь новейших технологий.

Им еще предстоит определить точный возраст находки и ее возможное происхождение, но эстонские археологи уже сегодня склонны считать ее едва ли не самым ценным кладом, который был найден на территории страны.

Теги: Эстония
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