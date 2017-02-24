Работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена после обстрелов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решило приостановить работу предприятия и эвакуировать персонал из-за обстрелов.

"Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей", - цитирует "Донецкое агентство новостей" (ДАН) директора компании "Вода Донбасса" Олега Мокрого

Как уточняет агентство, минувшей ночью станция попала под огонь со стороны сил ВСУ: было зафиксировано шесть попаданий в здание склада с хлором, резервуары и административные помещения.

Как сообщалось, накануне ДФС также попала под обстрел, в результате которого оказалась пробита кровля в здании фильтров.