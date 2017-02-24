В Великобритании шторм "Дорис" привел к перебоям в работе транспорта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В четверг утром на Великобританию обрушился ураган "Дорис", вызвав перебои в работе транспорта.

Британский метеоцентр выпустил штормовое предупреждение для северных, восточных и центральных районов Англии, а также Северного Уэльса.

Синоптики уже назвали нынешний шторм "климатической бомбой". В преддверии урагана и во время него были отменены десятки авиарейсов, включая все полеты между Англией и Ирландией. Непогода также нарушила расписание движения поездов (на ряде направлений железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения) и работу Ливерпульского порта, сообщает BBC.

Во многих районах Шотландии из-за сильного снегопада возникли многокилометровые пробки на дорогах. Как предупреждают синоптики, в регионе ожидается до 15 см снежного покрова. Уровень опасности в Шотландии повышен до "оранжевого" уровня.

Тысячи домов и учреждений оказались без света в Северной Ирландии, Уэльсе и Йоркшире. В ряде районов страны порывы ветра достигали 140 км/час.

Не обошлось без жертв. В центре английского Вулверхэмптона погибла женщина, на которую упал оторвавшийся фрагмент крыши размером с кофейный столик.

По словам синоптиков, существует риск паводков в Северной Ирландии, а также в низовьях северной Англии и юга Шотландии.

Шторм "Дорис" добрался и до Лондона, где мягкая весенняя погода в четверг утром сменилась на чрезвычайно ветреную. В британской столице также нарушена работа пригородных поездов, многих наземных веток метро и нескольких аэропортов, в том числе в Хитроу в четверг утром были отменены 77 рейсов.

Также сообщается о заторах на крупных трассах из-за уже начавшихся снегопадов.

Как ожидается, дожди продолжатся все выходные, однако они будут намного слабее, чем на пике шторма.