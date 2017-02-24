Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американский журнал The New Yorker подготовил "русский" номер, который будет выпущен на следующей неделе. На его обложке название издания будет написано кириллицей ("The Нью-Йоркер"), а изображен на ней будет российский президент.

Художник Барри Блитт изобразил Владимира Путина в образе Юстаса Тилли – вымышленного персонажа с первой обложки The New Yorker, который считается символом издания. В анонсе нового номера он именуется Юстасом Владимировичем Тилли. Через монокль он разглядывает президента США Дональна Трампа, который изображен на обложке в виде бабочки.

An early look at next week's cover, "Eustace Vladimirovich Tilley," by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs — The New Yorker (@NewYorker) 24 февраля 2017 г.

Главным материалом "русского" номера станет статья под заголовком "Трамп, Путин и новая холодная война", посвященная предполагаемому вмешательству России в американские выборы.