СБУ проведет проверку в связи с поездкой Надежды Савченко в Донецк

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины намерена провести разговор с депутатом Рады Надеждой Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных в Донецке, а также проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

"Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные, даже не ожидая официального обращения госпожи Рычковой", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук агентству "Интерфакс".

При этом он подчеркнул: "Это слишком серьезные обвинения, чтобы их игнорировать".

В этом контексте Ткачук подчеркнул, что глава СБУ Василий Грицак уже дал поручение военной контрразведке провести соответствующую работу, опросить военнослужащих, о которых говорила депутат Рычкова. "Соответственно по результатам этой проверки мы будем информировать общественность", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что в связи с появившейся информацией уголовное дело пока не заводится, проводится только предварительная проверка.

Ранее депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Надежда Савченко "подстрекала военнослужащих к свержению власти на Украине", и призвала Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать ее действия.

Позже в этот же день представитель Минобороны ДНР сообщил, что Савченко в пятницу прибыла в Донецк, где намерена встретиться с украинскими военнопленными.