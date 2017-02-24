Трамп пообещал вместе с союзниками стереть ИГ с лица земли

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить "Исламское государство" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России).

"Работая вместе с нашими союзниками, мы сотрем это зло с лица земли", - заявил Д.Трамп, выступая в пятницу на Конференции консервативных политических действий.

В то же время, по словам Трампа, США должны обеспечить должную защиту своих внешних границ, чтобы террористы не смогли проникнуть на территорию страны.

"Посмотрите, что происходит в Швеции. Посмотрите, что происходит в Германии. Посмотрите, что происходит во Франции!" - воскликнул президент США, говоря о проблеме проникновения исламских радикалов в Европу.

"Мы должны быть умными. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло с нами", - подчеркнул Трамп.